擔憂美中貿易下月會談 亞股走勢分歧

（中央社香港12日綜合外電報導）美國總統川普上週表示，可能取消下月舉行的美中貿易談判，導致投資人再度擔憂美中貿易戰，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

繼白宮上週宣布將對中國商品徵收新關稅並把中國列為匯率操縱國後，川普這番言論增添全球各地交易所的悲觀氣氛，也讓美國投資人受驚嚇。

北京當局以停止採購所有美國農產品，回應美方舉動。

川普9日表示，如果會談被取消「沒關係」。他告訴記者：「我們還沒準備達成協議，但我們會看局勢如何發展。我們勝券在握，我們狀況很好。」

市場負面情緒正替避險資產黃金提供支撐，目前金價飆至6年新高，來到每盎司約1500美元。

雖然市場對全球經濟前景的擔憂與日俱增，但各國中央銀行轉向寬鬆貨幣政策，稍微抵消悲觀情緒。

來自中國關鍵鷹派人物言論，以及白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）表示會談籌備事宜仍未間斷，也稍稍安撫市場情緒。

萬達（OANDA）高級市場分析師艾斯帕薩（Alfonso Esparza）說：「股市對貿易相關頭條仍相當敏感，即便9月1日（加徵關稅）新攻勢的初期震盪已逐漸消失。」

「但任何一方都沒有提出明確橄欖枝，貿易衝突落幕日遙遙無期，給股市帶來下行壓力。」

中國民用航空局就香港「反送中」運動向香港國泰航空公司施壓，發出重大航空安全風險警示，禁止參與反送中運動的人員，執飛至中國或飛越中國領空的航班，導致香港股市收低0.4%，國泰股價重挫近5%。

上海股市勁揚1.5%，首爾股市收高0.2%，雪梨股市上漲0.1%，但台北和雅加達股市小幅收低。

東京、孟買、曼谷、馬尼拉、吉隆坡和新加坡股市因國定假日休市。（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1080812