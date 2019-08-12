信義房屋上半年每股賺1.12元 下半年開發案啟動

（中央社記者韋樞台北12日電）信義房屋今天舉行法人說明會，信義房屋上半年每股稅後盈餘（EPS）1.12元，大幅優於去年同期，主要仲介和代銷表現優異，下半年板橋與大陸無錫開發案啟動。

信義房屋上半年合併營收新台幣64億5886萬元，年增27%；毛利率32.54%，年增4.87個百分點，稅後盈餘8億2429萬元，年增72.87%，每股稅後盈餘1.12元，大幅勝過去年同期的0.65元，年增73%。

信義房屋表示，相較6都在上半年的移轉棟數年增6%，台灣仲介事業表現不俗，較去年同期成長15%，其中信義房屋分店及代銷事業上半年營收年增18%，不論是分店或是代銷均表現亮眼。

在開發事業方面，上半年兩岸建案挹注營收新台幣12億元、較去年同期成長158%，主要來自上海「信義嘉庭」案。子公司久信置業在大陸無錫「山水嘉庭」推案預計今年10月開始預售。

信義房屋另一子公司信義開發的新北市板橋區兩個開發案，首案已於日前取得建照，全案規劃144戶，並從8月開始預售；板橋第2案預計明年首季取得建照，第2、3季動工。（編輯：鄭雪文）1080812