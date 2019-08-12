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響應投資台灣 公股推千億融資方案

最新更新：2019/08/12 22:48

（中央社記者吳佳蓉台北12日電）響應政府投資台灣政策，兆豐銀行今天推出「投資台灣千億融資方案」，提供新台幣1000億元專案融資額度，滿足企業興建廠房、購置機器設備及投產資金的融資需求。

行政院日前通過歡迎台商回台投資2.0、根留台灣企業投資方案，以及中小企業加速投資行動方案，預估將創造1兆1750億元投資與10.4萬個本勞就業機會，積極促進企業在台投資。

兆豐銀行今天發出新聞稿表示，響應政府政策，先前就利用綿密企業網絡主動出擊，今年初歡迎台商回台投資1.0行動方案剛推出時，迅速審核通過智邦科技、南六企業、康普材料等多家上市櫃大廠回台投資專案貸款授信案，在政府規劃新台幣200億元台商回台專案額度中，兆豐銀即占近半數。

兆豐銀行說，此次推出投資台灣千億融資方案，除配合台商回台投資所需，也擴大適用至未曾赴中國投資大企業以及在地中小企業；對符合資格的廠商及企業，提供興建廠房、購置機器設備及投產所需營運資金的融資需求，並加速內部審核流程，依據客戶需求核予優惠條件及利率。

兆豐銀行也推出「我愛小微」專案，針對中小企業客戶，提供優惠利率，並配合中小信保基金保證機制，協助公司取得短期或中期營運資金，協助國內眾多小微型企業解決融資不易的難題。（編輯：郭萍英）1080812

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