力旺受惠貿易戰 打進陸IC設計龍頭安全監控產品

（中央社記者張建中新竹13日電）美中貿易戰持續延燒，矽智財（IP）廠力旺營運從中受惠，總經理沈士傑表示，力旺在中國區的商務有相當大進展，成功導入中國IC設計龍頭廠安全監控產品領域。

力旺下午舉行線上法人說明會，沈士傑指出，受面板驅動IC客戶庫存與產品轉換影響，7月營收新台幣2.26億元，年減21.15%，連帶影響前7月營收9.37億元，年減2.66%。

沈士傑說，這應是短期現象，力旺未來將持續積極開發新技術，追求營運穩健成長。

沈士傑表示，美中貿易戰持續延燒，力旺在中國的商務有相當大進展，已有14奈米客戶產品設計定案（tape out），成功導入中國最大IC設計廠的安全監控產品領域。

至於日韓貿易戰方面，沈士傑認為，韓國企業會思考全球量產地點規劃，為風險管理，將會加速在台灣或其他地區晶圓代工廠生產，這對力旺將是機會，已有相關計畫進行。

沈士傑還說，力旺已開始與韓國整合元件製造（IDM）大廠在先進製程的影像處理應用領域合作，未來可望為力旺帶來相當大的貢獻。

有關市場傳出蘋果（Apple）iPhone將全面採用有機發光二極體（OLED）面板，沈士傑表示，力旺在全球晶圓代工廠布局完整，若iPhone採用OLED面板，力旺將可直接受惠。

至於5G發展，沈士傑說，除OLED面板，5G手機將會採用更多電源管理晶片，包括快充、無線充電等，還有安全方面，預期對力旺的貢獻將會更大。（編輯：楊玫寧）1080813