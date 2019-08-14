中租子公司布局海外 獲兆豐銀等2.5億美元聯貸

（中央社記者潘智義台北14日電）中租-KY旗下子公司Chailease International Financial Services Co,Ltd.（CIFSC）今天在銀行團超額認購2.55倍之下，完成2.5億美元聯貸案簽約，資金將用於擴大海外事業布局。

中租-KY表示，本次聯合授信案由兆豐銀行、台灣銀行共同主辦，簽約儀式由中租控股董事長陳鳳龍及兆豐銀行董事長張兆順共同主持，本案原規劃募集2億美元，因參貸踴躍，最終承諾參貸金額5.11億美元，超額比例高達2.55倍，最後以募集上限2.5億美元簽約。

CIFSC為中租控股的子公司，對台灣中大型企業的境外公司提供租賃及國際金融等服務，以融資業務為大宗，並承做飛機、船舶、漁業及海外聯貸等各項專案。往來的主要客戶為台灣較具規模企業的海外子公司，客戶群涵蓋台灣、中國大陸、東南亞、美國等地。

中租控股公司表示，隨著台商企業赴海外投資腳步，持續深耕中國大陸及東協。2019年上半年自結合併營收為新台幣275億元，較去年同期成長13%，自結合併稅後獲利76億元，累計每股稅後純益（EPS）為5.74元，賺逾半個股本。（編輯：郭萍英）1080814