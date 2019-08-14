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基本工資調漲正反效果都有 學者分析此時不漲反而奇怪
首頁 / 產經

基本工資拍板調漲 工商團體：人事成本恐增200億

最新更新：2019/08/14 18:19

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）勞動部今天拍板調漲基本工資，工商團體指出，對此結果不滿，推估企業增加約新台幣200億元人事成本，若業者無法承擔，恐釀倒店潮，衝擊就業率。

勞動部今天召開基本工資審議委員會，會後決議月薪從現行新台幣2萬3100元調至2萬3800元，漲幅3.03%。時薪則由現行150元調升至158元，漲幅5.33%，仍需提報行政院決定。

全國工業總會常務理事、基本工資審議委員會資方委員的何語表示，勞資雙方在審議會上理性交換意見，並未出現火藥味。

何語說，政府未依消費者物價指數（CPI）及經濟成長率（GDP）作為調升依據，而是以考量社會狀況為由調漲基本工資。不過，薪資調升幅度超越經濟成長，國際情勢加上台灣產業前景均不理想，工商團體對於薪資調幅相當不滿意。

商業總會理事長賴正鎰說，月薪調幅「不滿意但可接受」，但時薪調幅過高。何語也說，多次呼籲時薪與月薪調幅不該差距過大，但時薪這次調漲了5.33%「實在太高了」，若以這次調幅推估，企業將增加約200億元人事成本。

賴正鎰表示，超商、加油站、速食店等業者一定會抗爭，若時薪成本過高，業者無法負擔，未來恐怕會出現關店潮，衝擊就業率。

中小企業總會理事長李育家認為，工商界先前期盼凍漲，政府仍調升基本工資，勢必將衝擊中小型、微型企業營運，政府應給予增聘員工的中小型企業稅務優惠，或是補助款。賴正鎰也說，建議政府給予企業輔導補助或是融資優惠。（編輯：楊凱翔）1080814

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