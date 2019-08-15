味全業外進補 上半年獲利創高

（中央社記者韓婷婷台北15日電）味全上半年受惠處分埔心牧場業外收益約新台幣10億元挹注，加上台灣本業虧損收斂，上半年稅後純益11.6億元，年增率1778.1%，每股純益（EPS）2.31元，創下新高。

味全第2季營收52.3億元，稅後純益4835.6萬元，較去年虧損5481.6萬元相比，營運回溫，每股純益0.1元，和去年同期每股虧0.11元相比，營運轉佳。累計上半年營收97.7億元，稅後純益11.6億元，年增率1778.1%，每股純益2.31元，賺贏去年全年的1.94元。

味全近幾年積極回歸本業，調整體質，逐步走過食安風暴，透過處分龍潭廠、三重廠及埔心牧場三大閒置資產，大幅減債彌補虧損，改善財務體質。

觀察食品本業，台灣市場已見到回溫，鮮乳在5月已進行調漲，推動虧損逐步縮小中，下半年力拚本業虧轉盈。

中國大陸事業部分，營收及獲利持續展現耀眼成績，除了華東地區穩定成長外，外食市場與華東以外區域的經營呈現出爆發性的成長；淨利表現優於去年，主要來自於外食的業績成長利潤貢獻。新建的蘇州廠預計2020年第1季投產，廣州廠也進入驗收期。

味全在中國大陸發展快速，總經理張教華認為，未來咖啡市場在中國有很大的爆發力，目前味全有貝納頌品牌，業績也有不錯的成長，將快速架構品牌力，他認為無論外在環境如何改變，快銷品的品牌是最核心競爭力。（編輯：趙蔚蘭）1080815