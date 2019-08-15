愛奇藝在台徵才是否違規 經部：須釐清目的

（中央社記者廖禹揚台北15日電）愛奇藝在台辦事處近日登出徵才訊息，經濟部表示，若涉及營利行為，可處2至10萬元罰鍰，並可連續罰，但辦事處一般的確會有徵才需求，是否違規需視徵才目的而定。

中國影音串流平台（OTT）愛奇藝4月被發現在台設有網路伺服器，有違法落地疑慮，日前又在104人力銀行網站上以香港商奇藝香港有限公司台北辦事處名義登出徵才訊息，招募工程師、產品經理等多個職缺，遭質疑可能超出營業範圍。

對此，經濟部商業司說明，奇藝香港有限公司雖是香港商，但當初申請設立辦事處資料已說明有中資，適用大陸地區之營利事業在台設立分公司或辦事處許可辦法，而辦事處業務範圍包括簽約、報價、議價、投標、採購、市場調查、研究業務活動等。

商業司官員表示，在台辦事處原就會有招募員工的需求，若要從事研發，所需資源及人力並不算少，單從這次開出的職缺來看，還是有一定程度的合理性，但經濟部仍會就此進行瞭解，釐清此次徵才目的。

至於在台設有伺服器部分，官員表示，愛奇藝是向台灣業者「是方電訊」租用頻寬，已在6月解約，根據目前瞭解，尚無法判定是作為營利之用。

官員表示，若有需要，會再發函請奇藝香港公司說明徵才目的，有違規狀況時，可處2至10萬元罰鍰，並可連續罰，若情事重大，也可能撤銷其辦事處許可。（編輯：鄭雪文）1080815