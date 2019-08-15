境外資金匯回專法上路 可投資金融商品多達18項

（中央社記者劉姵呈台北15日電）境外資金匯回專法今天正式上路，金管會也公布境外資金匯回稅後資金的25%從事金融投資的資金運用，可投資台股、債券等商品，另外稅後資金3%可買年金險、終身壽險等保單，合計多達18項的金融商品。

為了引導資金回台從事實質產業的投資，金融監督管理委員會明定，投資有價證券額度則設有25%上限，包括政府債券、公募的公司債、金融債、國際債券、上市櫃興櫃股票、投信基金（含ETF）、期貨ETF、指數投資證券（ETN）等，也能以避險為目的買賣上市櫃認售權證及從事期貨或選擇權交易。

另外，證券期貨局副局長蔡麗玲指出，投資債券部分，增列說明包括附買回交易（RP），但附賣回交易（RS）則不開放。她表示，因為RP是委託專業機構代操，有時候未有適合的投資標的，會等待資金進場的時候，再做資金運用，有長期投資意涵；不過RS則因有融資性質，因此不開放。

對於境外匯回稅後資金的3%可以購買保單，商品範圍也明定包括傳統型年金險、利變型年金險、不含生存保險金且符合一定保障比例的終身壽險、定期壽險、健康險、傷害險、長照險、實物給付型保險、健康管理保險、小額終老保險。

蔡麗玲也指出，預告期間參酌外界建議，在保險商品範圍部分，原規定為定期人壽保險部分，修正放寬納入符合一定保障比例的終身人壽保險，僅以保障型保險及高齡化保險商品為限，但不能投保萬能、利變型，因為這2項商品屬於類定存商品、儲蓄性質較高。

另外，蔡麗玲也表示，終身壽險保障倍數也要符合規定，依照年齡不同有不同規範，例如被保險人滿15歲到30歲以下，死亡給付對保價金比率不得低於250%；且健康險、傷害險不能投保含有生存保險金的類型、也不能做保單借款。

投資台股部分，金管會也明定，持股不得超過被投資公司股份的10%、投資單一公司的股票及債券不得超過20%；且不得從事信用交易，不得出借或借入股票，不得投資槓桿、反向ETF或ETN。

蔡麗玲也表示，若違反上述投資範圍、方式及運用限制規定，將視為移作他用或作為質借、擔保的標的，受理銀行必須依規定辦理補扣稅款。

行政院「境外資金匯回管理運用及課稅條例」於今年7月24日制定公布，依此條例的第6條第6項規定授權，金管會訂定「境外資金匯回金融投資管理運用辦法」，個人或營利事業自境外匯回存入外匯存款專戶的資金，得提取並存入信託專戶及證券全權委託專戶從事金融投資，今天正式上路。（編輯：林興盟）1080815