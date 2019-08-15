印尼投資案遭疑為選舉做業績 中油：荒唐指控

（中央社記者蔡芃敏台北15日電）媒體報導中油將重啟印尼投資計畫，遭疑為總統蔡英文做業績。中油澄清，投資案基於公司業務考量，與選舉無關，若投資案符合效益，並經政府核定後，中油才會進行投資。

優傳媒日前報導，中油員工爆料，幾乎已胎死腹中印尼投資計畫，近日又要重新啟動，預計耗資新台幣4000億元與印尼合作設立石化專區，被質疑是要為總統蔡英文做業績。

中油今天發布新聞稿指出，報導提及「做業績」、「選舉化妝術」純粹是荒唐指控。

中油說明，印尼國營石油公司Pertamina原先有意將中油第五輕油裂解廠搬遷至印尼，但經評估後，不具投資效益，雙方合意終止五輕搬遷印尼，後續才考量是否新建石化園區，Pertamina與中油在去年10月簽署印尼石化園區架構協定。

中油說，基於三點評估印尼投資案，首先，東協國家石化市場需求龐大且產能不足，適合進行產業佈局。其次，印尼政府提供營利事業稅務優惠。第三，印尼目前僅有一座輕油裂解廠，競爭對手較少，中油持續進行評估，是公司業務考量，與選舉無關。

中油表示，目前已請國際顧問團隊進行評估，若確認投資案具合理報酬率，並組成投資團隊，以及中油轉投資預算報奉行政院及立法院核定後，才會進行投資。（編輯：鄭雪文）1080815