監理沙盒成功首例 信用小白用門號就可辦貸款

（中央社記者劉姵呈台北15日電）凱基銀行與中華電信去年底合作的「實踐普惠金融首創電信行動身分認證」實驗計畫，金管會今天表示，上月已實驗成功，成為金融監理沙盒成功首例，未來「信用小白」用手機門號就可辦貸款。

凱基銀行於2018年12月5日與中華電信合作的「實踐普惠金融首創電信行動身分認證」實驗計畫，推出「手機門號辦貸款」及「手機門號辦信用卡」等服務，金融監督管理委員會今天表示，上個月已經實驗成功，目前就等凱基銀行1個月內提出書面報告，觀察推出成效後，未來只要銀行公會修改金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準，其他銀行有機會也一體適用。

金管會綜合規劃處處長林志吉表示，原預計凱基銀與中華電信合作沙盒要實驗1年、4千位參與者，金額上限2億元，不過經實驗8個月後，在上個月已經額滿，也提前實驗成功。

不過，林志吉也表示，金管會收到報告書後將開一個評估會議，判定有無達到當初企畫目的，之後才會出具意見書給銀行，但不保證一定會完成修法，因為行為能否100%身份認證，以及是否需要事先防範還需要討論，減少被冒用的可能。

林志吉解釋，此沙盒通過代表完全沒有貸款或信用卡往來紀錄的「信用小白」，未來也能透過相關輔助機制，線上申辦信用卡或信貸，不再限定現有金融體系舊有客戶才能線上申請信用卡、信用貸款。（編輯：楊凱翔）1080815