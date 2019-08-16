興櫃半年報 昇佳等5家賺進逾半個股本

（中央社記者韓婷婷台北16日電）根據櫃買中心統計238家興櫃公司上半年財報，其中141家近6成公司呈現獲利，有超過半數較去年同期成長，包括昇佳電子等5家公司每股盈餘（EPS）超過5元。

櫃買中心表示，興櫃公司應申報108年第2季財務報告家數為238家（不含3家銀行、證券及保險公司），均於14日完成公告申報作業。統計238家興櫃公司108年上半年度整體營收約新台幣1687億元，較107年同期成長39億元，年增2.3%；其中半導體業、電腦及周邊設備業營收分別成長28.6%及25.3%，獲利亦分別成長135.1%及82.2%，於各類股族群中表現亮眼。

根據櫃買中心統計，興櫃公司上半年度有141家繳出獲利成績單，占整體興櫃公司59.24%。計有5家公司EPS超過5元；EPS為2元以上未達5元的公司計有25家；合計30家公司EPS為2元以上，占獲利興櫃公司比重21.3%。

櫃買中心表示，上半年有超過半數興櫃公司EPS較去年同期成長，顯示興櫃公司有許多基本面穩健成長優質公司，值得投資人留意。

上半年EPS排名前10名公司分別為：昇佳電子EPS14.46元、沅聖EPS12.56元、老四川EPS6.17元、瑞鼎科技EPS5.67元、洋基工程EPS5.07元、長亨EPS4.92元、錢櫃企業EPS4.66元、駐龍EPS4.21元、汎德永業EPS4.06元、捷流閥業EPS3.97元。（編輯：林興盟）1080816