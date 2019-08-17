部分中國製家具與數據機 美國豁免10%關稅

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國總統川普政府今天表示，部分中國製家庭家具、嬰兒用品與網路數據機和路由器豁免下一輪的10%關稅。

美國預計9月1日與12月15日對中國輸美價值3000億美元產品加稅，其中有些已經遭課25%關稅，美國貿易代表署公布豁免加徵關稅的完整項目清單。

川普13日將半數以上擬議加徵的關稅措施延至12月，表示在耶誕節銷售旺季，這可協助企業與消費者免於受到美中貿易戰波及。

根據美國人口調查與統計局資料，新清單上免徵關稅的44類進口產品，價值約達78億美元，也包括製造塑膠使用的一些化學化合物。路透社先前報導，聖經與宗教經籍不會列入關稅清單。

美國去年9月對價值2000億美元中國產品課稅，之後將稅率升高至25%，其中包括中國製造的數據機與路由器。川普9月1日將對相同的廣泛產品加徵關稅，包括智慧型手錶、智慧音箱與藍芽耳機，今天公布的豁免項目屆時不會被課10%關稅。

從關稅清單移除的多數項目為家具產品，包括木椅、金屬框椅與塑膠椅，其中有些先前已跟廣泛的家具類別一同遭課關稅。

嬰兒相關家具物品也不會被課關稅，包括嬰兒床、手提式嬰兒床、搖籃、嬰兒車與兒童座椅。

由於川普加徵關稅並在5月將稅率升至25%，價值1140億美元的零售家具業是受到漲價衝擊最嚴重的產業之一。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1080817