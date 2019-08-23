豪展下半年看旺 3策略目標年營收雙位數成長

（中央社記者韓婷婷台北23日電）豪展總經理紀強表示，將持續透過三大成長策略，推動每年雙位數營收成長的目標，今年第2季毛利率突破30%創歷史新高，下半年預估仍可維持3成以上成長。

豪展今天參加櫃買中心舉行的業績發表會，上半年財報繳出亮眼成績的豪展，下半年持續看旺，紀強表示，今年營收將維持雙位數成長目標，三大成長策略包括加速專利產品商品化、全產品線推出全新外觀系列、爭取新訂單加強亞洲區拓銷力道，增加原廠委託製造（OEM）客戶新品項業務。

豪展今年上半年營收新台幣5.75億元，年增10.36%；稅後盈餘5349萬元，EPS1.72元年增83%，平均毛利率來到29.13%；其中第2季營收3億元，毛利率30.35%首度突破3成，稅後盈餘2794萬元，EPS為0.9元。包括營收、營業利率、稅後盈餘及EPS都創歷年同期新高，其中毛利率為歷史新高。

豪展產品銷售以歐美市場為主，占比逾8成，亞洲區約占1成，紀強表示，看重亞洲市場成長潛力，未來新產品銷售將加重亞洲力道。原本美中貿易戰中，體溫計列入課徵25%關稅名單，不過經過協商，美國官方已於7月28日公布自30日起的1年，暫緩實施關稅課徵。

展望今年，紀強表示，產業特性上下半年業績比介於45比55到40比60間，去年下半年因有一較大專案挹注，上下年比重來到40比60；從目前新產品案件推估，今年預估45比55可能性較大。

專利產品商品化規劃上，綠能額溫槍已開發完成，今年上市，AF血壓計（心房顫動）預計下半年上市；穿戴式24小時溫度計已完成樣品，推廣中；妊娠血壓計則臨床進行中，預計第3季完成；自動優化量測額溫槍則正在推廣中；三用溫度計正在開發中。

紀強表示，吳江廠房於106年底購入，經規劃評估後，在今年5至8月進行產能提升及設施改善的整建，即將於8月底完成，新增產能足以因應未來3年成長所需。

豪展的4大類主要產品包括紅外線耳溫槍、非接觸式溫度計、吸鼻器及電子血壓計。（編輯：楊凱翔）1080823