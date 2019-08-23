櫃買海外引資再出擊 攜7家公司新加坡辦法說會

（中央社記者韓婷婷台北23日電）櫃買中心海外引資再出擊，8月底將與凱基證合作，由總經理李愛玲帶隊，攜穩懋、力旺等7家具高度營運成長題材及高人氣上櫃公司前往新加坡舉辦法說會。

為提升櫃買市場能見度，櫃買中心繼今年5月的日本東京法說會後，將於8月29日在新加坡舉辦Taiwan Corporate Day。

櫃買中心表示，此次邀請7家具有高度營運成長題材及市場關注的上櫃公司共同參與，包括半導體業的穩懋、力旺、神盾、M31，通信網路業的昇達科、是方，以及光電業的元太。

櫃買中心表示，此次在新加坡辦理的Taiwan Corporate Day，將由上櫃公司向海外機構投資人宣達經營策略、競爭力及未來成長潛能，同時，櫃買中心也將向當地投資機構法人介紹櫃買中心現況、特色、推動公司治理藍圖與上櫃公司投資價值，以吸引外資法人更加參與上櫃股票投資。

櫃買指出，對於櫃買中心及7家優質上櫃公司的到訪，國際機構投資人表現出高度興趣，經統計，截至目前新加坡已有多家知名投資機構報名參與這次的活動，預計將舉辦40場次的會議。

櫃買中心自96年開始每年持續帶領上櫃公司前往海外引資，逐步拓展櫃買市場與上櫃公司的國際知名度，經統計最近10年的資料，外資持有上櫃股票的比重從98年的10.11%逐年成長至108年7月底的22.39%，而外資參與櫃買市場交易的比重更是從98年3.3%成長至108年7月底的12.55%，櫃買市場國際能見度已顯著提升。（編輯：楊玫寧）1080823