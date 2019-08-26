台灣難取代香港金融地位 台經院：可發展籌資中心

（中央社記者潘姿羽台北26日電）香港反送中抗爭愈演愈烈，市場認為，香港國際金融中心的地位可能受創，甚至被其他國家取代；台灣經濟研究院院長張建一表示，新加坡受惠最大，台灣短期內難以取代香港，但發展「籌資中心」是可行選項。

香港反送中運動多次爆發激烈警民衝突，不少港人憂心政治動盪，已著手將資金移往海外；金融時報等外國媒體評論也曾指出，如果香港不再自由，或是北京政府採取武力鎮壓，香港做為亞洲國際金融中心的地位將動搖。

香港的情況不是社會大眾所樂見，不過，也有不少人好奇，台灣是否有機會取代香港，成為亞洲金融中心。

「短期不太可能」，張建一直言，香港成為國際金融中心有其歷史淵源與條件，當初英國殖民時期，就將香港塑造為金融中心，香港的經濟自由度、法規非常開放，此外，港幣與美元的聯繫匯率制度也讓港幣的地位得以受到國際信賴，這些都是將香港推向亞洲金融中心地位的先天利基。

「台灣當然經商自由度愈來愈好，但相對香港、新加坡，還是有差」，張建一表示，台灣過去在金融領域的態度相對保守，不過，金融業本來就高度敏感，政府這麼做無可厚非，只是想要成為國際金融中心，這對台灣不是一朝一夕可以達成的目標。

照目前情況看來，台灣很難取代香港，成為亞洲國際金融中心，但張建一認為，成為「籌資中心」倒是有機會，因為台灣游資非常充裕，近年超額儲蓄都高達新台幣2兆元，政府也陸續放寬IPO相關規定，這些都有利企業籌資；如果政府可以透過政策引導閒置資金至產業，不只可以提升台灣金融的地位，也能替產業帶來資金活水。（編輯：楊玫寧）1080826