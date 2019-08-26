更多編輯台推薦新聞：
班克西脫歐壁畫離奇消失 英國小鎮居民怒火中燒
國際

班克西脫歐壁畫離奇消失 英國小鎮居民怒火中燒

專題／東安小學的多元族群風景 台灣學童搶學新住民語
生活

專題／東安小學的多元族群風景 台灣學童搶學新住民語

早安世界》林昀儒拍落奧運銅牌歐夫恰羅夫 捷克桌球公開賽奪冠
早報

早安世界》林昀儒拍落奧運銅牌歐夫恰羅夫 捷克桌球公開賽奪冠

日本國民樂團恰克與飛鳥出道40週年 飛鳥宣布單飛
娛樂

日本國民樂團恰克與飛鳥出道40週年 飛鳥宣布單飛

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
華郵：川普擅於耀武揚威 這回在G7卻吃不開
首頁 / 產經

台灣難取代香港金融地位 台經院：可發展籌資中心

最新更新：2019/08/26 15:21

（中央社記者潘姿羽台北26日電）香港反送中抗爭愈演愈烈，市場認為，香港國際金融中心的地位可能受創，甚至被其他國家取代；台灣經濟研究院院長張建一表示，新加坡受惠最大，台灣短期內難以取代香港，但發展「籌資中心」是可行選項。

香港反送中運動多次爆發激烈警民衝突，不少港人憂心政治動盪，已著手將資金移往海外；金融時報等外國媒體評論也曾指出，如果香港不再自由，或是北京政府採取武力鎮壓，香港做為亞洲國際金融中心的地位將動搖。

香港的情況不是社會大眾所樂見，不過，也有不少人好奇，台灣是否有機會取代香港，成為亞洲金融中心。

「短期不太可能」，張建一直言，香港成為國際金融中心有其歷史淵源與條件，當初英國殖民時期，就將香港塑造為金融中心，香港的經濟自由度、法規非常開放，此外，港幣與美元的聯繫匯率制度也讓港幣的地位得以受到國際信賴，這些都是將香港推向亞洲金融中心地位的先天利基。

「台灣當然經商自由度愈來愈好，但相對香港、新加坡，還是有差」，張建一表示，台灣過去在金融領域的態度相對保守，不過，金融業本來就高度敏感，政府這麼做無可厚非，只是想要成為國際金融中心，這對台灣不是一朝一夕可以達成的目標。

照目前情況看來，台灣很難取代香港，成為亞洲國際金融中心，但張建一認為，成為「籌資中心」倒是有機會，因為台灣游資非常充裕，近年超額儲蓄都高達新台幣2兆元，政府也陸續放寬IPO相關規定，這些都有利企業籌資；如果政府可以透過政策引導閒置資金至產業，不只可以提升台灣金融的地位，也能替產業帶來資金活水。（編輯：楊玫寧）1080826

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報