桃園工業地夯 前7月交易額119億元占全台3成

（中央社記者韋樞台北26日電）台商返台設廠首選桃園，廠商相中桃園具備聚落效應外，地價相對親民。信義房屋旗下信義全球引述資料，今年前7月全台上市櫃企業工業地產交易額達384億元，桃園占3成約119億元。

大型企業在桃園買地蓋廠趨勢明顯，信義全球資產統計截至今年7月底，上市櫃企業的工業地產交易件數約50件，金額新台幣384億元，桃園交易金額約占全台3成，約119億元，遠超過新北市的66億元，顯示企業對於桃園工業土地需求增加。

信義全球資產工業地產部執行協理段禮帆表示，新北市除了地價貴，多半工業區開始轉型為科技廠辦，而純製造業的廠商開始選擇具有優勢的桃園設廠。近年需求面積超過5000坪的上市櫃企業逐年增加，大型案件包含台達電去年至今在台投資46億元設廠，廣達在華亞科技園區投資42億元買廠房。

段禮帆根據內政部營建署統計，桃園今年上半年工業建照核發面積達46萬坪，科技大廠廣達、台達電、亞旭電腦和迅得機械等4家大廠看好桃園的區位優勢，除了台商回流投資設廠外，壽險及REITs也積極佈局桃園不動產，除了先前國壽已在楊梅投資3萬坪的倉儲物流，今年南山人壽也在龍潭以7.4億元買下中豐路的物流中心，在廠商自用擴廠、建商買地建廠、壽險及REITs加碼投資下，桃園商用不動產交易仍維持高點。

他說，廠商回台找地設廠，工業地產交易相對複雜，經驗顯示，除了產權複雜以及變更使用問題外，還會遇到銀行團的債權協商及工業區公用事業申請，面對窗口較多，除了地政機關，還有中央法規以及各編定工業區的要求。信義全球資產在桃園設置服務據點，提供相關法規、覓地和基地評估等，以加速媒合機會。（編輯：鄭雪文）1080826