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台股站上10400點 台積電力挺

最新更新：2019/08/28 12:15
台股28日在台積電、大立光領軍下，指數站上10400點。（中央社檔案照片）
台股28日在台積電、大立光領軍下，指數站上10400點。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北28日電）亞股今天早盤挺住美股回檔壓力，日、韓股市率先走揚，隨後開盤的台股也跟進，在台積電、大立光領軍下，指數站上10400點，不過追價意願不強，量能偏弱。

截至10時30分，加權股價指數上漲47點、為10434點，成交值新台幣476億元，台積電、大立光上漲超過1%，5G概念股也相當強勢，散熱族群雖有獲利了結賣壓，但仍站穩多頭步伐。

分析師表示，台股今天盤中站上10400點，不過量能恐不到1100億元，顯示多頭對於市場後續變化仍缺信心，所幸8月以來指數3度測試年線支撐，底部有愈墊愈高的態勢，台股有機會在10300點之上進行築底。

分析師指出，美中貿易戰仍是短線影響盤勢的最大變數，只要美中針對貿易戰有新動作，恐都會牽動投資人的信心，預估台股短線處在低檔徘徊機會大，等待多空趨勢較為明朗後，法人才會有明顯的進場動作。

法人認為，外資連賣台股12個交易日，賣超金額逾1300億元，每個交易日平均賣超超過百億元，短線外資雖然仍在現貨市場持續調節，但在台指期市場未全面翻空，未平倉淨多單仍有超過4萬口的水位，等待外資賣壓告一段落後，台股仍有切入契機。（編輯：張均懋）1080828

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