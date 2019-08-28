聯發科出線 當選3GPP第2工作組主席

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）第3代合作夥伴計畫（3GPP）無線存取網路第2工作組（RAN2）主席選舉結果出爐，由聯發科瑞典籍技術專家約翰松（Johan Johansson）當選。

聯發科表示，很榮幸能獲得RAN2會員產業專家們的支持及認可，擔任主席職務，將致力於Release 16的完成及後續版本的標準化工作。

根據3GPP規劃，RAN2工作組明年的工作重點為Release 17版本的L2/L3協定標準化工作，預期所制訂的後5G時代通訊技術將進一步完善增強型行動寬頻的業務需求。

此外，還將發展出更多功能以更好的支援5G另外兩大應用場景巨量物聯網通訊及極低延遲的可靠通訊，兼顧行動寬頻市場的發展與新興物聯網市場的拓展。

3GPP為全球重要的移動通信技術標準化組織，過去所制訂的GSM（2G）、WCDMA（3G）、LTE（4G）及NR（5G）技術都是當代行動通信產業中相當成功的通信技術。

聯發科自2009年起便積極投入及參與3GPP標準化工作，從4G至5G時代的技術文稿貢獻數量已增加逾4倍，掌握相當重要的5G核心技術。

聯發科2015年起擔任3GPP技術議程的主持工作，2017年起獲選為RAN2工作組副主席，這次進一步成功當選主席職務，聯發科表示，未來將持續攜手全球通信產業夥伴共同推動5G與後5G技術的演進。（編輯：李信寬）1080828