將來銀行高薪酬惹議 業界：應以同業標準看待

（中央社記者劉姵呈、吳佳蓉台北29日電）有「國家隊」之稱的將來銀行遭爆料執行長與總經理年薪酬過高；金融圈與業界人士認為，專業經理人薪資應以同業標準來看待，不過初期人事成本的確會影響公司損益兩平的時間。

金融監督管理委員會7月底核准3家純網銀設立，其中將來銀行最大股東為中華電信與兆豐銀行，在營運方向與人事任用都備受矚目。28日出刊的鏡週刊報導，將來銀行籌備處總經理梅驊一上任就年薪千萬元，執行長劉奕成的年薪總額高達新台幣4500萬元，另外還附加一筆2700萬元的補償金，可領高達7200萬元，遭股東質疑高的離譜；對此，將來銀行籌備處28日也向中央社記者回應表示，外界推估的數額，應屬「累加重複計算同名目薪酬」的誤解，今天金融圈人士與內部股東也提出看法。

金融圈人士指出，綜觀金融業的薪資結構，年薪破千萬的銀行業總經理比比皆是，攤開各家金控年報揭露董事酬金，像是富邦金董事長、中信金董事長去年分別可領5000萬元至1億元酬金；若以高階經理人的薪資來看，中信金總經理去年年薪也超過1億元，贏過所有金控總經理。

這名金融圈人士表示，就算如將來銀行籌備處所指出，即使計入必須要達到年度KPI才會發放的績效獎金，也沒有任何成員年度總薪酬超過1500萬元至3000萬元級距，與金融業董總的總薪酬來比，如「小巫見大巫」；何況純網銀同時兼任銀行與新創事業角色，與一般金融業相比，必須從零開始，直接進入市場廝殺，「專業經理人薪資應該以同業標準來看待。」

金融科技業者也認為，若要以公股公司董總的標準來給付薪水，意謂著「將天花板降低」，不過將來銀行目前僅近70名員工，距離目標2020年第2季開業前，要增加到250至300人，除了在公司營運方向上要足夠吸引人外，其實薪資酬勞也是一大考量；「新創事業在台灣的環境備受考驗，且金融業又是高度監理的行業，在初期人事費用確實是一筆費用」。

公股銀行股東則認為，儘管主管機關當初並無將純網銀人事費用納入評選考量，不過純網銀成本的確會涉及公司開始獲利的時間快與慢，即便是富有純網銀經驗的樂天銀行，都預估開業3年內才能做到損益兩平；他認為人事成本本來就是經營團隊要慎重考慮與規劃的事，的確還需要顧慮其他股東的感想。

將來銀行籌備處也表示，未來董事會成立之後，將以專業、職能等多面向規劃經理人薪資，並經薪酬委員會通過後辦理；金管會主委顧立雄昨天出席活動也發表回應，因自己不是純網銀的評審委員，並沒有看到薪資結構，並不清楚，且3家純網銀都還是籌備處，無從評論。（編輯：張均懋）1080829