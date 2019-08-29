北市都更戶標售 2戶得標價貼近底價

（中央社記者韋樞台北29日電）財政部國產署今天標售都更分回戶共41戶，結果標脫8戶，整體溢價率低到僅0.34%，其中位於羅斯福路3段的「耕曦」有2戶溢價率近0%。房仲指出，買家超精明，寧可不買也不願買貴。

國產署今天標售國有非公用不動產都更宅分回戶41戶，吸引11封標單，共標脫8戶，其中，建案「耕曦」18戶標脫6戶，「永德言葉」19戶也標脫2戶，整體標脫率19.5%，溢價率0.34%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，國產署7月24日才降價標售過一次，由於上次標售狀況不差，標脫率達26.3%，因此趁勝追擊，1個月內未降底標再標一次，結果此次整體溢價率0.34%，更低於上次的0.45%。

張旭嵐指出，這8戶標脫戶中，標號第10號55.1坪的「耕曦」7樓戶，僅加價新台幣1061元，以4737萬9901元得標，溢價率幾近於零；另一案是71.2坪的「耕曦」17樓，買家以6791萬2988元，加價1953元得標，溢價率也趨近0%，顯示買家出價越來越精明，寧可沒買到，也不願出高價。

張旭嵐分析，根據實價登錄資料，「耕曦」歷史最高價為2013年25樓的每坪154萬元。近年耕曦低樓層成交單價約每坪100萬元到110萬元間，近1年標售已經調降過兩次價格，吸引買家出手，此次標脫單價介於99.5萬元到126萬元間，單價接近市場接受度。

至於大同區的台鐵都更分回戶「永德言葉」標脫2戶，溢價率也僅1.28%和1.34%，標脫總價介於3658萬元到3888萬元間。 （編輯：郭萍英）1080829