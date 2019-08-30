台商回流建廠需求多 國產實業看旺

（中央社記者韋樞台北30日電）美中貿易戰促使台商回流，逐步落實購地建廠，混凝土大廠國產建材實業表示，這兩年諸多大廠的投資額高達新台幣2兆元，國產明顯受惠建廠基礎需求，目前手邊有2家美商建廠合約。

經濟部投資業務處表示，至今已有123家廠商響應台商回流方案，累計投資金額超過5682億元，可望帶來近5萬個本國就業機會，後續有30多家台商排隊候審。

國產建材實業表示，對於水泥和混凝土業者來說，最實際感受的就是各大企業建廠對混凝土的需求，特別是去年和今年感受非常深刻，華碩、和碩、華邦電、光寶、台郡等新建廠都委由國產提供混凝土。

另外，台積電、台達電分別在台灣北、中、南各科學園區建廠時也由國產供料。國產透露，還有兩家規模非常大的美商科技廠在台灣準備建廠也將由國產供料。

國產指出，粗算這些大廠在台灣的投資額將逾2兆元，雖然建廠的混凝土基礎和樓板搭建澆灌費用占比不多，卻是日後廠房穩定運轉的重要基石，估計未來貿易戰愈來愈劇烈時，台商回流愈踴躍，將挹注國產營運。

國產表示，目前在大陸福建的水泥出貨每個月約15萬公噸，從9月起步入生產和需求旺季，截至明年農曆年前已排滿訂單全產全銷。

另外，陷入貿易戰的中國大陸為了維持經濟成長水準，未來將持續強化內需建設。2003年國產建材實業看好長江三角洲的新型態城市發展，開始在蘇州地區投資經營混凝土事業，目前共有吳中、吳江、常熟、昆山等4個預拌混凝土廠，7套拌合設備，預拌混凝土車130輛，年產能達300萬立方公尺。

根據統計，蘇州市一年的混凝土需求為4700萬立方公尺，比台灣全年整體需求還多，整個江蘇省一年甚至上看2.6億立方公尺。國產受惠蘇州規模經濟與重大建設利多，2018年獲利成長240%，2019年和2020年營收仍呈高速成長，預計獲利還會翻倍。（編輯：郭萍英）1080830