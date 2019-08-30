外資大買 法人：台股短線不易破底

（中央社記者潘智義台北30日電）受美股大漲326點激勵，台股今天大漲155.62點，外資在連續12個交易日賣超之後，今天首見大額買超新台幣153.09億元。法人表示，外資短線不易再連續大賣，台股短線也不易破底。

凱基投顧分析師表示，外資今天在最後一盤大額買超，拉抬指數約37點，應是外資在現貨市場軋台指期貨空單，強制平倉，迫空方出場，但在台股今天大買的動作之後，接下來買進力道就會稍緩，指數並不易連續強彈。

分析師說，美中貿易戰氣氛緩和，但利空並未真的消失，美國針對中國銷美的3千億美元商品加徵10%關稅提高至15%，9月1日已勢在必行。

因此，只能期待9月舉行的美中貿易談判能有正面消息，或許能讓9月1日實施的措施提早結束，或是改課較少的關稅，10月1日新的加徵關稅措施能夠延後或做出有利調整。

分析師評估，外資應該是掌握美中貿易戰短期不至有更差的狀況，才大買台股，短期雖不易連續大買超，但應該不易再出現連續大賣超的現象。

從技術面來看，外資在連續大賣之後大買，今天成交量放大，短線應不至於再破底，例如今年6月29日，外資買超179億元，短線未再破波段低點5月29日盤中低點10227點。

美中貿易戰氣氛緩和，美股道瓊工業指數大漲，台股今天漲大155.62點，收在10618.05點，成交值新台幣1471.26億元。三大法人同步買超，合計買超175.14億元。

自營商買超19.19億元，投信買超2.86億元，外資及陸資買超153.09億元。

外資今天買超前25名個股集中大型權值股，且均為電子、金融股，電子股買超最多的是面板股，其他包括晶圓代工、封測、手機及筆電代工系統組裝廠、被動元件等。

外資買超第1名新光金是金融股，第2、3名群創光電、友達光電是外資8月以來連續賣超的面板股。

台灣證券交易所統計，外資今天買超前25名依序為新光金、群創、友達、耀華、永豐金、台積電、鴻海、緯創、台新金、中環、金像電、華邦電、第一金、聯電、元大金、和碩、國泰金、華新科、楠梓電、旺宏、日月投控、廣達、玉山金、光寶科、開發金。（編輯：鄭雪文）1080830