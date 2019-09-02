大陸面板減產 報價仍下滑

（中央社記者潘智義台北2日電）雖然傳出中國大陸面板廠減產消息，也獲得台廠證實，但8月面板價格稍有止跌跡象後，9月液晶顯示器（Monitor）、筆電面板報價依然下滑。

群智諮詢指出，第3季中國內需消費市場未明顯好轉，中國商用市場在政府安全自主需求下緩慢復甦，國際品牌消化庫存。總體來看，品牌商拉貨較為保守，旺季不旺。

從供給面觀察，群智諮詢調查，第3季主力面板廠產能維持高檔，8月及9月全球顯示器面板價格仍持續下滑。21.5吋，中國商用市場需求逐步提振，海外品牌需求仍較低迷，各面板廠供貨仍較為積極，預計8月模組均價下滑0.4美元，9月續下滑0.4美元。

不含背光模組（Open cell）報價方面，8月每片均價下滑0.6美元，9月下滑0.5美元。23.8吋第2季末面板廠積極塞貨，第3季初面板出貨放緩，但面板廠供應量仍多。8月面板模組均價下滑0.5美元，9月均價仍下滑0.5美元。

27吋供應與需求均穩定增長，8月及9月模組均價均下滑約1.0美元。

筆電面板方面，群智諮詢認為，第3季為傳統採購旺季，隨著返校季以及第3季品牌新品發布，相較於第2季面板拉貨會更加積極，因受貿易戰加徵關稅延遲至今年12月的影響，品牌也會提前備貨。預期筆電面板第3季價格微降，8月均價下滑0.1至0.2美元，9月均價也下滑0.1至0.2美元。（編輯：林興盟）1080902