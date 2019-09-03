群聯估10月NAND可望再漲價 明年第3季吃緊

（中央社記者張建中新竹3日電）群聯董事長潘健成表示，NAND Flash價格在經過7月急漲後，預期10月至12月初價格可望展開新一小波漲勢，儘管明年第1季市況不會太好，不過，第3季可能吃緊。

潘健成今天出席明導（Mentor）舉辦的年度IC設計技術論壇，演講「IC設計還是IC設計嗎」，他在演講結束後針對儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市況發表看法。

潘健成表示，6月底之前系統廠庫存水位高，不過，隨著手機急單湧現，系統廠7月底、8月初庫存水位有下滑情況。

NAND Flash價格在7月經過一波急漲後，潘健成說，目前NAND Flash供應商堅持不願降價，預期系統廠因應年底銷售旺季及美國關稅問題，10月起將展開新一波補貨潮，並將帶動NAND Flash展開新一小波漲勢。

潘健成表示，在系統廠拉貨潮過後，明年第1季NAND Flash市況應不會好，不過，因NAND Flash市場需求持續成長，尤其5G將刺激記憶體需求增加，供應端卻因投資減少，產出增加有限，第3季供給可能吃緊。

潘健成演講時說，因為開發投資金額大、需要長期投資、需要很多工程師、營運及維護成本不斷上升，IC設計愈來愈難賺錢，要真正了解市場應用。（編輯：鄭雪文）1080903