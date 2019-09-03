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好市多助攻 高雄桃園等3店周邊房價持盈

最新更新：2019/09/03 12:35

（中央社記者韋樞台北3日電）大陸上海好市多大賣場開幕發生諸多奇特現象。房仲統計台灣14家好市多近3年周邊房價，發現高雄前鎮、台南北區、桃園中壢等3店周邊房價漲幅明顯，顯示大賣場仍具利多效應。

賣場進駐會創造區域生活便利，台灣房屋集團統計美式大賣場好市多周邊近3年房價行情變化，發現高雄前鎮店的年漲幅最高，由2017年每坪新台幣17.2萬元漲至近日的20.4萬元，漲幅18.6%；其次是台南北區店每坪由16.5萬元漲至18.9萬元，漲幅14.5%；第3是桃園中壢店每坪由16.5萬元漲至17.3萬元，漲幅4.8%。

至於近3年周邊房價跌幅較大的3店是北高雄大順店的3.7%，嘉義店的3.2%，新北汐止店的2.5%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，大型賣場開店地點多為工業區倉儲用地，因此好市多全台14間店中有9間店的周邊房價相對大區域行情便宜；而近年市場主力為自住購屋族群，多半講究購屋CP值，這些房價親民、生活機能正在成長的區域，也更具吸引力。

張旭嵐指出，好市多高雄前鎮店1997年開幕，為好市多全台首家分店，位於中華五路，此路段之後陸續有家樂福、IKEA等大型量販店和夢時代購物中心進駐，強化區域商圈發展，滿足家庭生活需求。

台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店店東陳志遠表示，前鎮區有亞洲新灣區的重大建設話題，周邊國宅價位符合首購族群，交易量能穩定。中華五路周邊熱門產品為10年到15年有公園為鄰的電梯大樓，單價每坪約20萬元到22萬元。

張旭嵐說，大順店座落在鼓山區、三民區和左營區交會處，雖然鼓山豪宅林立，平均單價高，但是大順一路附近曾為工業用地，推案量受限，且原本通過此地的輕軌第二階段路線會調整，房價難免受抑制，不過隨著義享天地、悅誠廣場和富邦BOT開發案等百貨商城進駐，大順一路周邊的商業發展大幅提升，可望逐漸帶動住宅熱度。

張旭嵐強調，好市多去年在台中捷運綠線G0站旁，以9.75億元標下50年地上權土地，準備今年底前開設第14間店，隨著台中捷運綠線可望在2020年通車，未來周邊房市值得關注。（編輯：郭萍英）1080903

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