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電信業結合電商告捷 台灣大到店取貨訂單攀升

最新更新：2019/09/03 15:51

（中央社記者江明晏台北3日電）電信業攻電商告捷，台灣大哥大與momo購物於5月底宣布跨域整合，「到店取貨」平均單月訂單達2000筆，並呈現攀升趨勢；遠傳旗下電商8月適逢5週年生日慶，業績翻倍成長。

台灣大哥大與momo購物於5月底宣布跨域整合，只要材積適用超商取貨，就能到台灣大近800家myfone門市取貨，3個月後交出亮眼成績單，發揮電商、電信一加一大於二的綜效。

台灣大觀察，「到店取貨」推出至今，消費族群男女比例為6比4，北部地區占5成，商品類別以3C為最大宗達66%，其次依序為美妝、食品；同時單月訂單達2000筆，並呈現逐月攀升，且平均客單價為超商取貨的2倍，顯示跨域整合符合市場需求並成功開創更多條成長新曲線。

台灣大與momo乘勝追擊，即日起再祭出momo到店取貨的行動裝置商品加購手機保險、台灣大音樂串流服務MyMusic等加值服務優惠，展現集團大數據、全通路的潛能與綜效。

遠傳電信旗下電商friDay購物也繳出亮眼成績，8月適逢friDay購物5週年生日慶，全站商品推出3折起、折價券等優惠，截至8月25日的業績已達翻倍成長。（編輯：張均懋）1080903

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