水利產業後勢看俏 台灣今年外銷額估達27.5億

（中央社記者廖禹揚台北3日電）經濟部水利署長賴建信今天表示，台灣水利產業去年外銷金額達新台幣25億，今年預估再成長10%，透過國際水展等活動，希望促使更多台灣水利人才、產品走向國際。

面對極端氣候及水資源危機，全球對「水」的需求日益增加，根據國際水務智庫（GWI）預測，全球水產業市場至2020年將有8341億美元產值。

經濟部水利署今天舉辦台灣國際水週展前記者會，賴建信在會中指出，現在正是開拓水利產業的最佳時機，台灣水利產業去年外銷金額達25億元，今年可望再成長10%；而包含公共建設在內的整體水利產業產值，明年可望成長至1319億元。

水利署透過工程師赴外交流、海外支援處理淹水問題等方式，讓國際合作更緊密，協助水利人員走向國際化。同時，也透過科專計畫，將尖端技術轉移給台灣業者，並提供產業整合行銷等服務。

水利署今年也帶領約30家台灣廠商赴英國、印尼、泰國舉行商談會，後續有20多名廠商將在9月底赴台參與國際水週，尋求合作商機。

國際水週將在9月26日至28日在世貿一館展出，水利署邀集52家廠商組成3大主題館，包括智慧水處理、高階水處理、水與生活等，預計吸引國內廠商、民眾3500人次，及國外買主400人次參觀，將為台灣觀光及消費市場帶來至少3000萬元的消費收益。

同期也將在台北國際會議中心舉辦28場次國際論壇，包括水領袖峰會、專題演講及商業媒合研討會等。賴建信表示，希望透過這次國際水週，讓台灣水利產業產品出口的質、量都能進一步擴大。（編輯：林孟汝）1080903