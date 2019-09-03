智慧水表裝設用水大戶先行 水利署拚3年達標

（中央社記者廖禹揚台北3日電）為掌握全台用水資訊，每月用水1000度以上大戶，水利署將優先裝設智慧水表，拚在3年內完成裝設，水利署今天表示，台北市政府明年也將針對信義計畫區等商業區試裝智慧水表。

全台一年自來水至少漏水6億2000萬噸，行政院喊出120年漏水率達10%以下目標，為了更精進抓漏，經濟部水利署委託台灣自來水公司及台北自來水事業處逐年建構智慧供水系統。

水利署今天舉行台灣國際水週展前記者會，署長賴建信在會中受訪表示，智慧水表推動，目前以每月用水1000度以上大戶先行，目標在3年內完成裝設。

他說，全台共有760多萬一般用戶，考量到水費不高，但智慧水表傳輸費可能相對較高昂，目前仍在研議降低成本方案。台水也與桃園市政府合作，規劃在近年以集合住宅試辦，試用不必汰換原水表、僅須加裝影像辨識模組即可智慧化的技術。

水利署副署長王藝峰表示，智慧水表可以掌握到的資訊敏感度比智慧電表來得高，例如可以透過用水知道居住者起居狀況，也許可以延伸到智慧安防應用，目前北水處正在進行相關研究，若能開發出相關商機，提高CP值，就可降低智慧水表應用在家戶的成本。

除住宅社區，王藝峰表示，台北市政府明年也將針對信義計畫區等商業區試裝智慧水表，由於商業區用水型態與住宅區不同，需要不同軟體系統。

台北自來水事業處5月時表示，明年起分12年，逐步把168萬用戶的傳統水表汰換為智慧水表，經費約新台幣48億全由北水處埋單，完成設置後，民眾可及早發現漏水情況，也避免水資源浪費。

此外，賴建信指出，除汰換老舊管線外，水壓控制也是降低漏水率的主要工作，台水及北水處目前也逐步針對主要幹管、淨水廠進行智慧化，希望透過前瞻計畫在各主要幹管裝設管理水表，以即時傳輸流量、水壓、水質等資訊，更有效進行水壓調整。（編輯：林孟汝）1080903