台中加工區更新計畫啟動 產值估增80億元

（中央社記者廖禹揚台北4日電）經濟部加工出口區管理處今天宣布啟動台中加工出口區「眺島更新」計畫，規劃騰出4萬平方公尺用地，供老舊廠房更新週轉使用，預估將促進投資約18億元，年產值增加約80億元。

繼高雄加工出口區、楠梓加工出口區後，建成50年的台中加工出口區今天也舉辦記者會宣布啟動更新計畫，同樣採週轉更新手法，推動園區內廠商更新老舊廠房，目前調查潛在案源包括保勝、美濃屋、真珠、中台、幸福、昭工及勝華的2個廠區，加工處預估，約可增加1500個就業機會。

加工出口區管理處台中分處長曹家文表示，眺島計畫將協請海關與台中分處合署辦公，釋出原辦公大樓用地，加上既有宿舍區透過新建加高建物減少用地面積，共可釋出4萬平方公尺產業用地，供區內先建新廠，建完搬遷後，再釋出原用地，供其他廠商更新廠房使用。

曹家文表示，過去主要透過推動出入口亮點計畫、廠房形塑及輔導老舊廠房拆除重建等作法進行更新，共促進17億元投資、創造900個就業機會，但都是一次性的局部效益，這次吸取高雄、楠梓園區更新經驗，希望透過眺島計畫達成循環更新效果。

除以眺島計畫促進區內廠房更新，去年底法院通過區內廠商勝華公司重組，台中分處積極協助進行閒置廠房有效利用，並媒合區內外廠商進駐，勝華規劃將在9月公開拍賣，預估投資金額達11億元，可創造1200個就業機會、年產值62億元。

台中加工出口區廠商以光學、電子產業為主，目前共有42家廠商，員工數達9574人，去年貿易額360億元、營業額508億元。曹家文表示，目前雖尚無業者因美中貿易戰影響表態希望擴廠或進駐園區，但隨著貿易戰效應持續擴大，希望透過園區更新計畫，提供廠商更優質產業空間，也歡迎廠商投資。

加工處長黃文谷表示，加工區推動更新有兩大主力，一是業者本身的更新意願，二是公部門經費投入進行舊廠房拆除重建工作，目前高雄、楠梓園區也持續尋找週轉空間，推展更新工作。（編輯：趙蔚蘭）1080904