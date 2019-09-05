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2020年台北電腦展 新設5G通訊及網路產品區

最新更新：2019/09/05 10:32

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）2020台北國際電腦展和InnoVEX 2020線上報名將於16日開跑，明年COMPUTEX將成立「5G通訊及網路產品區」，InnoVEX也將新增智慧移動與生技醫療趨勢展區。

2020台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2020）將在明年6月2日到6月6日在台北登場，共同主辦單位之一台北市電腦公會表示，今年9月16日開放線上登錄、10月1日郵寄報名。

16日起也開放InnoVEX 2020線上報名。公會指出，全球科技產業近來擴大關注智慧移動（Smart Mobility）相關新創團隊，再加上台灣新創團隊在生技醫療上表現突出，因此InnoVEX將在2020年新增智慧移動與生技醫療趨勢展區。

因應5G通訊將於2020年全面啟動商用服務，公會指出，COMPUTEX將成立「5G通訊及網路產品區」，並與物聯網應用解決方案SmarTEX特展同館展示，希望透過5G大頻寬、低時延與廣連結等特性，增加物聯網垂直應用場域種類。

此外為提升海內外買主採購效率，COMPUTEX展區規劃原南港二館電腦週邊產品區調整為「消費性電子週邊產品區」，並與「行動裝置配件區」共同移至南港一館；原儲存產品及資料庫解決方案區調整為「儲存產品及雲端應用區」。（編輯：黃國倫）1080905

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