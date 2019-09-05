商業服務業景氣下降減緩 台商回流如定海神針

（中央社記者潘姿羽台北5日電）財團法人商業發展研究院（CDRI）今天發布商業服務業景氣預測，直指景氣至明年1月仍將持續下降，不過降速因投資轉旺而減緩，尤其台商回流潮在國際景氣向下的壓力下，有「定海神針」的作用。

商業服務業景氣去年初止升轉降，去年下半年降速加快，商研院董事長許添財指出，今年來看，沒有加速惡化的情況，不過預測今年8月至明年1月，降速會更明顯減緩。

儘管景氣放緩，觀察領先指標的各項子指標，「實質民間固定資本形成」持續加速向上，「服務業貿易收支逆差」也有改善，但「運輸倉儲實質GDP」、「商業服務業僱員淨進入率」與「失業給付初次認定受理案件」均續見惡化。

民間投資方面，商研院特別指出，當前轉趨熱絡的台商回流熱潮，是在美中貿易戰帶來的向下壓力中，讓台灣打破悶經濟的定海神針，最可以用來逆勢操作。

商研院也引用主計總處最新經濟預測數據，指出蔡政府執政4年期間的固定資本形成成長率高達2.67%，比起2000至2007年與2008至2015年的平均1.72%、0.58%，高出許多。

至於同行指標的各項子指標中，商研院表示，批發零售業與金融保險業續呈溫和下降，且後者降速較前者快，不動產及住宅服務業些微上升；服務業受僱員工人數僅略低於長期趨勢，但須注意就業市場的領先指標，已經有惡化跡象。

總體而言，商研院認為，各部門仍須加強景氣激勵措施，唯有數位轉型加上創新商業模式，才能有效突破生產力瓶頸，並擺脫市場規模小、購買力不足的困境；許添財進一步呼籲，政府若只靠傳統的財政擴張與金融寬鬆政策，想要提振景氣，恐怕難以達到最佳效果。（編輯：鄭雪文）1080905