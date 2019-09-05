美中重啟談判激勵市場 新台幣帶量升值8.5分

（中央社記者潘姿羽台北5日電）美中貿易戰8月急遽升溫，金融市場隨之震盪，如今美中貿易將於10月重啟談判，穩住市場信心，新台幣兌美元今天收盤收31.28元，升值8.5分，來到逾1個月的高位，前高紀錄為8月1日的31.182元。

中國國務院副總理劉鶴與美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）通過電話後，中國商務部宣布，中美貿易談判將於10月初在華府舉行。

美中貿易重啟談判的消息一出，激勵市場信心，加上香港政府宣布撤回逃犯修例，外界認為緊張局勢得以緩和，新台幣兌美元今天開盤價為31.34元，最低31.34元、最高31.241元，成交量能也明顯放大，台北及元太外匯市場總成交金額來到17.28億美元。

外匯交易員表示，市場量能有出來，外資明顯匯入，進口商、投信則相繼進場買匯，今天台股外資及陸資買超更衝上新台幣189.49億元。

外匯交易員表示，消息面的刺激下，這兩天新台幣會往升值方向測試，不過美中貿易戰短期難解，眼前市場最關注的議題，還是歐洲央行、美國聯邦準備理事會（Fed）9月中旬的利率決策，預料消息面消化後，新台幣又會回到區間盤整的局面。（編輯：林孟汝）1080905