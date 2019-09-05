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香港貿易戰歐洲傳正面消息 亞股樂觀收紅

最新更新：2019/09/05 21:00

（中央社香港5日綜合外電報導）由於投資人樂見貿易戰和香港、歐洲局勢出現連串正面發展，絕大多數亞洲股市延續昨天漲勢收紅。

香港特首林鄭月娥昨天宣布撤回爭議性的逃犯條例，開啟股市漲勢。金融中心香港爆發的「反送中」示威活動已延燒數月，且時而爆發暴力衝突。

昨天稍晚又傳出其他正面消息，包括義大利已組成親歐洲聯盟（EU）的溫和派新政府，英國國會議員也更加接近通過一份防止無協議脫歐的法案。

到了今天上午，中國並宣布9月將在華府與美方官員恢復兩國貿易談判。

中國商務部發布聲明表示，國務院副總理劉鶴今天上午與美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）通過電話，同意「共同努力並採取實際行動，為磋商創造良好條件」。

這使得中美長期貿易爭端出現小幅進展跡象。兩國貿易戰已拖累全球經濟和股市。

東京股市今天收高逾2%，上海股市收漲1%，雪梨、威靈頓和台北股市全收高0.9%，首爾股市收漲0.8%，新加坡股市收高0.5%，馬尼拉、曼谷和雅加達股市也都收紅。

但香港股市今天微幅收低，因林鄭月娥突然撤回修訂逃犯條例，引發港股昨天大漲近4%，吸引投資人獲利了結，此外也有些人擔心騷亂恐還不會停止。（譯者：葉俐緯/核稿：張正芊）1080905

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