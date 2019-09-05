金融3大境外中心上半年獲利 創歷年同期新高

（中央社記者劉姵呈台北5日電）金管會今天公布，今年上半年銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）與保險國際業務分公司（OIU）合計獲利約新台幣565.5億元，且3大境外中心上半年獲利數字，皆創下歷年同期新高。

金融監督管理委員會今天公布金融3大境外中心業務獲利成長數字，首先，銀行OBU方面，今年上半年稅前獲利539.4億元，較去年同期成長32%；其中國銀OBU獲利601.9億元，較去年同期成長33%，創下歷年同期新高，獲利成長原因是投資收益增加100.9億元，且利息收益也增加49.6億元。

證券OSU方面，今年上半年稅前獲利7637萬美元（約新台幣23.98億元），與去年同期虧損約新台幣4.5億元比較轉虧為盈。另外，前7月的交易量有920億美元，成長逾15%，收益則有1億多美元，年成長高達258%。

證期局副局長張振山表示，主要是因為債券交易業務，因美國10年期公債利率下跌，交易量攀升，獲利也連帶提升。

保險OIU方面，今年上半年獲利690.8萬美元（約合新台幣2.17億元），較去年同期成長119.2%，也是OIU獲利新高；統計共有4家產險公司、15家壽險公司及1家再保公司開辦。

其中壽險業OIU，至7月底保費增加到3235萬美元（約合新台幣10.10億元），較去年同期相比，轉為成長約一成。保險局表示，主要是有具海外國籍的中國客戶今年來台投保大額保單，讓6、7月OIU保費增加。（編輯：張均懋）1080905