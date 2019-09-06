台灣爭取加入CPTPP 經濟部盼日本支持

（中央社記者廖禹揚台北6日電）台灣希望加入日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），經濟部次長王美花今天對日本產業界喊話，希望獲得日本政府與民間的支持。

工商協進會與台灣永續能源今天共同主辦「2019台日經貿永續論壇」，日本關西經濟連合會、中部經濟連合會、九州經濟連合會、北海道經濟連合會、四國經濟連合會、日本經濟團體連合會代表都來台與會。

工商協進會理事長林伯豐於開幕致詞表示，日本主導的CPTPP於去年12月生效，亞太區域經貿整合勢必會影響台灣經貿策略，企業將面臨新機會及挑戰，因此台灣亟需積極推動加入CPTPP，使台灣企業能更具有競爭力。

王美花隨即在致詞表示，加入CPTPP是台灣重要目標，希望得到日本產業界與政府的大力支持，讓台日關係，以及台日結合後共同拓展第3國的市場都能得到更好的發展。

王美花也說，近期國際經貿情勢變化劇烈，對台灣是個挑戰、也是機會，最近也是20、30年來第一次看到許多在中國大陸製造生產的廠商回台加碼投資，有助帶動台灣永續發展，希望藉此機會讓日本產業界知道，這是台灣另一個好契機，吸引更多日企來台合作。

CPTPP的11個會員國，剩下智利、秘魯、汶萊、馬來西亞等4國尚未完成國內批准程序，王美花對中央社記者表示，經濟部持續透過各種管道低調爭取會員國支持，CPTPP也在積極推進所有會員國完成批准作業，待所有作業完成後，應會有更明確方向。（編輯：黃國倫）1080906