稅收預測誤差率平均6% 遺贈及證交稅易失準

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）財政部發布最新統計通報顯示，近10年稅收預測誤差率平均在正、負6%之內，預測失準主因包括突發重大經濟事件、稅制調整或受稅目本身特性影響，其中以遺贈稅、證交稅、期交稅預測失準程度最高。

財政部統計處表示，2014年以來台灣稅收實徵淨額連續5年高於預算數，且超出金額不小，平均每年在新台幣千億元以上；因此滋生政治紛擾，引發各界對財政收支平衡、政府施政延續性及資源分配運用等議題的關切，值得進一步探討。

統計通報指出，換算近10年稅收預測誤差率（預測誤差金額除以稅收實徵淨額），約在正負6%內，觀察各稅目情形，以遺贈稅、證交稅、期交稅預測失準的情形比較明顯，其中證交稅經常是高估（預算數高於實際稅收），遺贈稅則經常為低估（預算數低於實際稅收），。

統計處進一步解釋，遺贈稅屬於機會稅，因此很難精準預測，在編列預算時也會較為保守，所以容易有低估情形；證交稅、期交稅則是容易即時受到國際重大突發經濟事件及景氣波動影響，導致預測困難，加上預算編列時多傾向已交易較熱絡期間數據做為估計基礎，因此預算易有高估情形。

至於營所稅、綜所稅及土增稅，近10年有出現預測誤差情形，但程度較遺贈稅、證交稅等更低；導致預算數與實際稅收有落差的主因，包括發生金融海嘯等影響景氣的重大事件，以及稅制調整改革，如財政健全方案、房地合一稅上路等。相較，對地價稅、房屋稅、牌照稅的預測則較為準確。

不過，財政部官員也強調，雖然已連續5年實際稅收高於預算數，但並不代表財政上很有餘裕，國家仍有舉債或債務還本的需求，且近10年來，也曾出現過實際稅收低於預算數的短徵情形，稅收從預算籌編、立法院審議到實際徵收，期間長達2到3年，期間受到眾多因素影響。

最終，統計處建議，台灣未來可擷取紐西蘭、加拿大、英國等稅收預測較準確國家的做法，強化預測方法的理論基礎，導入相關總體經濟變數，建立稅收預測的總體或個體模擬模型；同時適度公開稅收預測的方式與作法，供各界檢驗、回饋意見，並建置預測誤差檢驗機制，以提升稅收預測準確度。（編輯：黃國倫）1080906