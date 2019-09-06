活化沒落商圈 晶華推廣在地漫遊行程

（中央社記者江明晏台北6日電）中山北路一帶受商圈轉移與消費習慣改變沒落，台北晶華酒店館內精品業績仍連年成長，盼活絡周邊商圈，同時與KLOOK合作，規劃出商圈漫遊行程，延伸旅遊體驗。

過去堪稱是「精品一條街」的中山北路商圈，因大品牌接連出走，街邊店面貼著招租告示，受到商圈移轉影響。

產業人士觀察，「除了LV之外，其他精品幾乎都走了」，主因除了電商衝擊傳統零售，購買精品的通路也改變，多數人會出國順便買免稅品、上網找代購，導致傳統精品店的銷售受到衝擊。

不過，晶華酒店內的麗晶精品零售業績與租金收入仍連年成長，B2滿租，B1也都在洽商中；晶華年度麗晶之夜業績達新台幣1.5億元，較去年單日8800萬元倍增。

晶華主管指出，街邊店和購物商場內還是有差別，晶華館內也有行銷資源可以互通有無，除了精品品牌導入獨賣產品以及深耕貴賓服務體驗之外，餐飲、生活美學等產品的櫃位比例也提升，餐飲比例目前占25%，「甜點的業績一個月可以達到300萬元，畢竟國際精品不是天天買」。

為活絡台北中山北路二段商圈的發展，身處商圈內重要位置的台北晶華酒店在台北市政府的指導與協助下，與百位導覽員和KLOOK（客路）合作，規劃出「南京商圈：走讀赤峰街與美食之路」、「晴光商圈：超乎想像的市場文化」2條漫遊行程，從9月14日至10月26日每週六下午共8場開放免費報名，後續場次將開放報名，晶華也將向住客推廣，延伸住宿體驗深度。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，希望為晶華所在的中山北路商圈創造繁榮，許多商圈業者都創造自我的風格，透過商圈漫步的旅遊推廣，把資源串聯並整合，用風格與特色為台北城市行銷盡一份力量。

晶華主管表示，目前晶華旅客比重以日客最多，占38%至40%，陸客比例不多僅占5%、6%，但仍受到陸客自由行喊卡有些為影響，晶華已積極開發韓國市場、東南亞市場、國旅因應，目前韓國旅客占比有5%、6%，國旅也有10%到12%，並持續成長中，未來也會布局MICE團（獎勵會議旅遊）挹注。（編輯：張均懋）1080906