搶台商回流與資金匯回商機 金控打集團戰搶客

（中央社記者劉姵呈台北7日電）根據經濟部統計，已有129家廠商回流台灣、累計投資金額逾新台幣5767億元，另海外資金匯回規模已逼近8億元；為掌握資金回流商機，多家金控將以集團戰積極爭取各項業務，並提供財富管理、專案融資等方案。

為迎接台商回台投資、海外資金匯回帶來的商機，大型民營金控已經摩拳擦掌、蓄勢待發的成立專案小組，並傾其集團資源打造平台。國泰金總經理李長庚於8月底法說會上表示，為迎接台商資金回流，集團高度重視，集團內部已成立專門小組，並由國泰世華銀董事長郭明鑑領軍，結合銀行、投信與證券資源，以集團打群架方式因應。

除了整合銀行資產管理與信託平台外，李長庚也說，包括國泰投信的私募基金、創投也會投入，國泰證券本身IPO也會強化，希望運用國泰金集團資源，以「打群架」的方式，滿足客戶匯回台灣投資的需求。

富邦金總經理韓蔚廷指出，針對台商資金回流政策，若是以財政部預估可望為市場帶來1000億至2700億元的資產流入估算，子公司台北富邦銀行將努力爭取300億至600億元商機，預估可為公司財富管理手續費收入貢獻約3億至8億元。

中信金資深副總暨發言人邱雅玲也表示，境外資金匯回金融投資管理運用辦法實施後，以政府預估可吸引新台幣9000億元資金回台來估算，整體財富管理估計可帶來100億元商機。

邱雅玲也表示，中國信託銀行身為財富管理領導品牌，不會放過境外資金匯回的商機，銀行內部有稅務專家等團隊，已針對有海外資產、境外公司的客戶，探詢其需求。

台新金總經理林維俊也表示，資金匯回專法上路，台新金投資長簡展穎將率領專門團隊，結合集團內部所有子公司打團體戰。簡展穎也透露，已成立橫跨銀行、證券、投信等3個主要子公司的專案小組，每周檢視金控底下所有潛力客群。

台商回流也將挹注法人金融、融資相關業務，台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真也表示，中小企業原本就是法金主要成長力道之外，政府鼓勵台商回台投資，對在地中小企業增加投資有很好的補貼，甚至優於大企業，預期下半年因應政策關係，中小企業業務會樂觀成長。

新光金副董事長李紀珠也認為，這2項政策是集團運用資源練兵的好機會，她表示，最重要的就是「掌握客戶」和「金流」，目前新光金也正在盤點各子公司高資產客戶名單。除此之外，也希望能夠透過其他管道掌握高資產客戶，像是和會計事務所、銀行信託與財管客戶等合作，掌握客戶名單後，再把資金引導回銀行開戶，掌握金流。（編輯：李信寬）1080907