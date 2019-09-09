漢來下半年推雙新品牌 雲品擴大婚宴布局

（中央社記者江明晏台北9日電）漢來美食自5月起連4個月營收破新台幣3億元，11月初將有兩個新品牌問世，展店工作主要集中在下半年；雲品受惠併購效應，前8月營收年增65%，並積極擴大婚宴市場布局。

漢來美食今天公布8月營收，達3.13億元，較7月略增，較去年同期成長8.47%，累計前8月營收為25.21億元，年增8.1%。

漢來美食今年自5月起連續4個餐飲淡月營收破3億元，且呈逐月小幅成長態勢，單月、累積前8月營收均創下歷年同期新高。對照去年全年營收34.59億元及今年上半年18.98億元而言，看好今年業績。

漢來美食今年的展店工作主要集中在下半年，11月初將有兩個新品牌問世，分別是延伸自漢來海港餐廳的火鍋品牌及添加五辛的漢來蔬食副品牌。另外桃園台茂購物中心則將有第3家漢來湯包分店，預估將成為未來集團展店的新生力軍。

漢來美食總經理林淑婷表示，新的品牌要進入市場必須經過非常審慎的評估和市調，新的餐廳雖然名為新品牌，但其實都是由目前營收與形象十分穩固的品牌延伸而來，而新的品牌除了希望可以拓展更廣泛的客層。

去年12月到今年5月，漢來美食陸續完成漢來海港高雄創始店及台中店的升級改裝工程，兩家分店的翻修改裝也成功的帶動營收及獲利，平均每個月均較去年同期有非常顯著的成長。而6月開幕的名人坊敦化店營運3個月來已逐步趨於穩定。

雲品今天公告8月合併營收新台幣1.67億元，年增88%，累計前8月合併營收達15.41億元，年增65%。

雲品表示，餐飲方面因8月容易受傳統民俗月淡季影響，但旗下以宴會為主的頤品大飯店與全新婚宴品牌「頤璽」，因辦理8月中結婚採購節之故，當日參觀人次超過2000人，更因透過「沉浸式無光宴會」的推廣方式致使接單暢旺，同步增加頤品與頤璽和君品Collection宴會平台下半年的宴會接單契機，營運後續業績可期。

展望第3季，雲品維持審慎樂觀看法，除了君品酒店住房與餐飲穩定獲利外，在日月潭雲品溫泉酒店的部分，看好下半年國民旅遊及政府補助暖冬方案，9月住房率可望繳出淡季不淡的水準。在餐飲及住房雙箭齊發下，為即將進入的第4季傳統旺季打好基礎，可望貢獻全年度營運繳出高成長成績。

另一方面，雲品持續強化館外宴會事業布局策略，包括「君品Collection」擴大規模與海外頂級酒店集團簽約合作，盼下半年營運能夠持續暢旺。（編輯：蘇志宗）1080909