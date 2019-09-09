玉晶光咬蘋果肥單 8月營收18.38億歷史新高

（中央社記者韓婷婷台北9日電）光學鏡頭廠玉晶光大口咬下蘋果肥單，前後鏡頭通吃，加上技術良率大幅提升，推動8月單月營收衝上新台幣18.38億元，月增43.18%，年增123.32%，預計9月有機會再成長。

玉晶光表示，8月營收衝上歷史新高，主要是受惠大客戶蘋果新機拉貨帶動，加上良率大幅提升，預計第3季為客戶新機舖貨拉貨期，訂單都將維持旺季水準，第4季則進一步觀察市場銷售表現。

玉晶光今年在新iPhone的鏡頭訂單大有斬獲，除了前置鏡頭外，後置鏡頭則供應廣角及超廣角2顆鏡頭，配置在3款新機上，外加今年也拿下光源擴散片訂單，等於前後通吃，出貨品項從去年的1顆前鏡頭增加到4個品項，且在第一回合就加入出貨行列，是玉晶光今年下半年營運大幅成長的重要關鍵。

為因應客戶需求購置生產設備擴增產能，玉晶光日前董事會通過決議擬辦理現金增資，預計發行1000萬股，其中購置機器設備等所需資金估新台幣23億元。

玉晶光表示，主要的生產基地在大陸廈門廠，這次募資主要是為了因應明年客戶訂單需求，所需的資金包括購置機器設備及充實營運資金等。（編輯：蘇志宗）1080909