台灣高科技創新醫療廠商 前進泰國市場拓商機

（中央社記者呂欣憓曼谷9日專電）竹科管理局率領多家台灣高科技醫療廠商到泰國尋求商機，希望藉著泰國的高品質醫療市場，拓展台灣廠商在東南亞的能見度，同時也展現台灣的高科技醫療實力。

科技部新竹科學工業園區管理局率領16家醫療相關廠商到泰國參訪醫療院所，此外，竹科管理局和中華民國對外貿易發展協會今天在曼谷共同舉辦醫療業者媒合會，邀請有興趣的泰國醫療院所和業者與會。

竹科管理局副局長許增如受訪表示，這次參展的廠商類型多樣，有美容相關的如氫氧機廠商，檢驗相關如做眼底鏡、細胞治療、基因檢測、口腔癌胰臟癌快篩的廠商，還有做3D列印植入物的廠商，這些廠商的產品共同特色就是市場少見、比較創新，希望藉此展現台灣的高科技醫療實力。

許增如指出，泰國的高端醫療服務品質相當好，他們希望藉著參觀泰國醫療院所以及舉辦媒合會，增加台灣廠商進入泰國市場的機會，達到合作互補的目的，也希望從泰國繼續往外拓展到整個東協市場。

這是竹科管理局首次率領廠商到泰國尋求商機，許增如說，在新南向政策下，今年5月竹科管理局也曾首次帶廠商到印度參展，這是因為醫療產品認證需要比較長一段時間，近兩年台灣的高科技醫療產品開始拿到認證並能夠市場化，之後也會帶廠商到德國和日本參展，尋求更大的市場商機。（編輯：周永捷）1080909