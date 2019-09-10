IBM投資台灣啟用客戶中心 陳其邁大讚聰明

（中央社記者江明晏台北10日電）台灣IBM今天宣布客戶中心正式啟用，陳其邁今天致詞表示，讚許IBM非常聰明，選擇投資台灣，除了供應鏈、人才外，台灣也有自由民主的空氣，是孕育創新的重要養分。

台灣IBM今天宣布IBM客戶中心和IBM創新場域正式啟用，展現IBM持續投資台灣的承諾，在啟用記者會上，行政院副院長陳其邁、經濟部政務次長王美花等政府官員也出席致詞。

陳其邁今天致詞表示，讚許IBM非常聰明，選擇投資台灣，去年世界經濟論壇（WEF）公布的「2018年全球競爭力報告」中，把台灣與德國、美國、瑞士列為全球4個「超級創新國」，除了台灣有上中下游完整供應鏈，台灣人才很優秀，CP值非常高之外，台灣也有自由民主的空氣，是孕育創新國的重要養分，期望和國際大廠加速台灣數位轉型的工作。

王美花說，IBM早期賣超級電腦，現在已經轉型做數位化服務顧問，透過先進AI、區塊鏈、雲端技術導入企業邁向數位化，現在銀行法規鬆綁也增設純網銀，又有非常多廠商在台灣擴大投資，幾乎每週都有5家來投資，對IBM來說是一個很適當的時機與商機，同時，她也說，傳統製造業非常辛苦，如何接地氣讓他們增值是非常重要的。

IBM大中華總裁包卓藍（Alain Benichou）指出，面對瞬息萬變的市場需求，IBM以雲端運算為平台、認知運算為解決方案，作為自己和全球政府的轉型策略，IBM客戶中心和IBM創新場域的啟用讓IBM可將來自全球各地的豐富經驗轉移至台灣。

台灣IBM總經理高璐華強調，今年初IBM揭示數位再造第二篇章，提出整合創新科技、商業和人才的ABCDE 2.0，陸續發布認知製造報告，協助製造業實現工業4.0轉型，以及宣布3大敏捷策略，協助金融業核心系統現代化和應用系統雲端化，IBM會繼續攜手企業邁向數位轉型之路、持續台灣投資，跟著業界把台灣經濟往上提升。（編輯：黃國倫）1080910