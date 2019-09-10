日圓走弱至逾一個月低位 哈日族鬆一口氣

據台銀牌告匯率，9月以來日圓現鈔賣出價多呈跌勢，10日來到0.2942元，下探逾一個月低點。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北10日電）先前因美中貿易戰急遽升溫，新台幣貶值加上市場避險資金流向日圓，使得日圓現鈔賣價飆上0.3字頭，不過近期股市好轉，日圓走弱，台銀最新日圓現鈔賣出價為0.2942元，來到逾一個月的低位。

前日商匯率分析師李其展分析，最近日圓走勢偏弱有2原因，一是國際股市轉強，資金不再向日圓靠攏，轉而追求高報酬貨幣，澳幣、紐幣反彈便是反映此現象；其次，台股近期表現不錯，新台幣隨之轉強，這些因素都會使日圓偏弱。

據台銀牌告匯率，9月以來，日圓現鈔賣出價多呈跌勢，今天來到0.2942元，下探逾一個月的低點，前低紀錄為8月1日的0.2892元。

對於哈日族來說，先前0.3字頭簡直讓人「捶心肝」，如今日圓走弱，若要赴日旅遊，負擔可以稍微輕一些。

若以旅費新台幣5萬元來換算，8月13日的0.3029元，為33個月以來的新高，僅能換得16萬5071日圓，但以今天匯價換算，可換得16萬9952日圓，足足差了4881日圓，約等同少吃5碗一蘭拉麵。（編輯：楊凱翔）1080910