台股漲多中秋前變盤 跌破10800點

（中央社記者潘智義台北10日電）台股漲多，今天順勢在中秋節前變盤，由股王大立光等電子股領軍跌破10800點。法人認為，指數未跌破技術面支撐，中秋節後仍有機會再漲。

終場加權指數收在10753.58點，下跌47.56點，跌幅0.44%，成交值新台幣1197.79億元。8大類股僅金融股明顯上漲，塑化類股小漲，其餘包括機電、營建在內的各類股均下跌。

金融類股當中，華南金收20.85元，上漲1.71%。富邦金收44.9元，上漲0.79%。國泰金收41.4元，上漲1.1%。

蘋概股晶圓代工龍頭台積電收261.5元，下跌1.32%。鴻海收74.1元，下跌0.8%。獲蘋果大單的光學鏡頭供應商大立光收3775元，大跌5.39%、玉晶光收417元，大跌7.95%。

群益投顧分析師廖健佑表示，從技術面來看，台股先前漲多，乖離也較大，所以趁著中秋節前市場交投較淡時修正，算是比較理想的狀態。只要指數不跌破9月5日1546.6億元大量當天低點10714點，大盤就有支撐；退而求其次，若不破季線約10668點附近，也算是有撐。

廖健佑指出，中秋節前拉回，各均線未穿透季線，修正後可看節後的發展，只要外資維持不賣，或溫和買超，指數仍有機會挑戰7月23日高點10994點。

他建議，先前強勢的族群，如5G概念股銅箔基板（CCL）、「去美國化」題材的IC設計廠、封測，及印刷電路板族群，拉回都可考慮低接。（編輯：黃國倫）1080910