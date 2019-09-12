關務署：違規攜帶含肉寵物飼料入境 一樣要罰

（中央社記者吳佳蓉台北12日電）防止豬瘟疫情傳入，海關加強查緝旅客入境行李，財政部關務署表示，不僅攜帶香腸、含肉餡月餅入境會遭罰，貓狗寵物飼料、航班上提供的含肉食的餐點，未經檢疫帶入一樣會被處罰鍰。

關務署統計，從2018年元旦至今年9月11日，查獲走私未經檢疫豬肉及含有豬肉製品案件共7730件，總重1萬6795.3公斤。

關務署表示，不僅搭飛機返國旅客要留意相關規定，近年郵輪旅遊正夯，郵輪旅客也應遵守相關規範，不像機場只針對疫區行李百分百查驗，港口海關對來自所有地區的郵輪旅客行李都會進行全面檢查。

關務署指出，旅客從下郵輪到通關經X光機檢查以前，若有攜帶未經檢疫的肉製品，記得在通關前丟棄至棄置箱，若不清楚能不能攜帶，記得走紅線台通關，主動向海關詢問，以免遭罰。

此外，關務署表示，除了香腸、含肉餡月餅等肉製品外，犬貓寵物飼料、郵輪上或飛機上的含肉餐點（如三明治）也記得不要帶入。民眾近年常搭乘郵輪到日本旅遊，由於郵輪旅客行李沒有限重，有些愛貓、愛狗族會購買日本寵物飼料返台，但因飼料內含肉品成分，結果遭罰。

關務署說，實務上也有旅客是不小心把飛機或郵輪上的餐點，或是把月餅帶出國吃，結果沒食用完畢不小心再帶回國，結果在返台通關時被查到，遭到罰款。

關務署表示，按規定，從非洲豬瘟疫區攜帶未檢疫含肉製品入境，初犯罰鍰新台幣20萬元、累犯最高罰鍰可達100萬元，即使是從一般豬瘟疫區（例如口蹄疫區）帶回，若被抓到也可處1萬元以上罰鍰。（編輯：蘇志宗）1080912