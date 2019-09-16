塑化類股飆漲 台股進逼10900點

（中央社記者吳家豪台北16日電）沙烏地阿拉伯石油設施遭到攻擊，帶動今天塑化族群行情飆漲，台股指數終場收在最高10898.13點，距10900點僅一步之遙；法人表示，短期均線未帶量跌破前，仍可偏多操作。

台股今天小幅開低下探10822.69點，但隨即迅速拉高翻紅，指數逐步走高，終場收在最高10898.13點，上漲70.58點，漲幅0.65%，成交值新台幣1165.51億元。電子股漲0.5%，金融股漲0.29%，塑化類股漲1.53%。

全球最大石油供應國沙烏地阿拉伯2座石油設施14日遭無人機攻擊，讓沙國每天減少產出約570萬桶石油，超過沙國石油總產量的一半，國際油價飆漲。

原油概念股的塑化族群今天表現強勢，台塑化受惠產品利差有望擴大，一早攻上漲停106元，終場漲幅收斂至7.44%，收在104元；台塑、南亞、台化漲幅達1.98%、1.73%、2.58%，收在98元、70.6元、91.5元。

蘋概股三王表現平穩，盤中獲買單挹注，台積電收265.5元，漲幅1.14%；股王大立光站回4000元，收在4005元，漲幅0.25%；鴻海收平盤76元。

金融股多數收高，富邦金漲0.67%，收45.3元；國泰金漲0.12%，收41.55元；中信金漲0.24%，收21.05元。

國泰證期表示，全球股市近期表現不錯，主要因為正值美中貿易會談休兵期間，過往經驗在休兵期間股市比較有機會反彈；另外，9月聯準會將舉行利率會議，有機會降息，市場資金行情仍持續發酵中，若短期均線未明顯帶量跌破前，仍可維持偏多操作。（編輯：鄭雪文）1080916