理專挪用千萬元 玉山銀：客戶損失會負責

（中央社記者劉姵呈台北17日電）金管會主委顧立雄才警告要嚴格規範銀行理專不可盜用客戶存款，但是今天玉山銀行又爆出有理專挪用客戶資金達千萬元、時間長達7年。玉山銀表示，已主動通報主管機關並且移送司法單位偵辦，客戶損失會全負責。

為了防止理專盜用客戶資金，金融監督管理委員會6月就已發布「防範理專挪用客戶款項內用原則」，且根據銀行局統計，過去5年，理專挪用客戶資金案共18件、被金管會裁罰共新台幣9500萬元。

金管會主委顧立雄也多次警告，如果發生在沒有落實規範的情況下，除了裁罰，要追究到總行的責任。不過，媒體報導，玉山銀行板橋埔墘分行又爆發理專挪用客戶資金案，金額高達千萬元，時間可能從2012年至今長達7年。

對此，玉山銀行今天向中央社記者表示，發現個案後已主動通報主管機關移送司法偵辦，並與受影響的2位客戶聯繫確認，客戶損失全由玉山銀負責。

至於發現的時間點與細節，玉山銀則回應，基於偵查不公開，個案細節不予評論。

根據銀行局統計，今年截至8月為止，針對理專挪用客戶資金案已開罰8件，包括兆豐銀、華南銀、聯邦銀、台新銀、滙豐銀、中信銀、新光銀和國泰世華銀，共計罰鍰達5100萬元，無論件數與金額都較前4年高，若再加計8月的永豐銀與9月玉山銀裁罰，預估金管會今年對銀行理專挪用資金開出的罰單，將破7000萬元。（編輯：鄭雪文）1080917