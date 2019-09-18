美國是否降息成焦點 台股短多宜居高思危

（中央社記者韋樞台北18日電）台股從8月底起緩步上攻面臨11000點大關，市場更關注美國Fed是否進一步降息帶動市場資金動能。法人表示，外資連續買超台股，新台幣持續升值，台股處於短多格局，宜居高思危。

今晨收盤的歐股，由於分析師預期，沙烏地阿拉伯石油設施週末遭無人機攻擊後，會比外界預期時間更快恢復產能，歐股今天收盤呈現小幅漲跌。

今晨收盤的美股同樣因為沙國石油設施遇襲對全球經濟的的衝擊消退，國際油價今天大跌，同時投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）明天將會宣布降息，華爾街股市今天收高。

道瓊工業指數小漲33.77點或0.12%，收在27110.59點。標準普爾指數小漲7.72點或0.26%，收在3005.68點。科技股那斯達克指數上揚32.47點或0.4%，收8186.02點。

亞股17日普遍走跌，台股受到中東地緣政治影響帶動油價飆漲，台股則開高翻黑，蘋概權值股腳軟，終場量縮收在10874.50點，下跌23點。蘋概三雄台積電、大立光、鴻海股價均下跌，塑化、紡織等與原油相關類股僅上演一日行情後熄火。

法人表示，沙國油田遇襲造成油價暴漲暴跌，但這些均屬短期因素；市場對未來全球經濟狀況，才是影響金融和股市的最根本關鍵，目前市場觀望9月Fed是否進一步降息，攸關資金持續寬鬆和股市資金動能。

另外，法人指出，全球也關注美中10月重啟貿易談判相關情勢，若是雙方能達成共識，第4季到明年全球經濟則可獲支撐，全球股市才能維持多頭；台股目前處於短多格局，上方面臨11000點大關，下檔支撐在10700點，目前類股輪漲速度頗快，投資人宜居高思危。（編輯：楊凱翔）1080918