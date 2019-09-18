拓展再生能源市場 台灣綠能業者前進印度參展

貿協率11家台灣指標性綠能業者18日起在印度大諾伊達參加2019年印度國際太陽能暨綠能應用展，並設置台灣綠色產品形象館，展出台灣優質綠能產品。中央社記者康世人大諾伊達攝 108年9月18日

（中央社記者康世人大諾伊達18日專電）號稱亞洲規模最大的再生能源展「2019年印度國際太陽能暨綠能應用展」，今天起在大諾伊達舉行3天，貿協率領台灣11家綠能指標性廠商參展，盼強化台印綠能合作。

在中華民國對外貿易發展協會副董事長劉世忠率領下，台灣共有11家綠能指標性廠商參加在印度北方省大諾伊達（Great Noida）舉行的2019年印度國際太陽能暨綠能應用展。

由於印度能源使用最多的煤炭儲量只能維持40到50年，正積極尋找替代能源，印度總理莫迪上任後更積極推動太陽能發展，印度綠能發展有成，已成為全球第二大太陽能市場，這場展覽吸引包括台商在內超過700家世界各大能源業者參展。

貿協在展覽中設立台灣綠色產品形象館，展出台灣包括太陽能電池片及模組、太陽能儲能系統、電動車系統等各項優質綠能產品。劉世忠上午也應邀出席開幕典禮，與其他貴賓一起為這項展覽點燈開幕。

劉世忠告訴中央社記者，印度莫迪政府對再生能源開發非常積極，也擬定非常詳盡的發展計畫，這跟台灣發展及增加再生能源使用的現狀相當契合，台印在相關領域有很大的合作空間。

他指出，印度是台灣新南向政策的重中之重，過去幾年，貿協董事長黃志芳及貿協相關人員都不斷到印度耕耘、拓銷，幾乎傾貿協的全力，今年上半年更舉辦包括台灣形象展等多項活動行銷台灣。

劉世忠說，在黃志芳指示下，這次由他率領台灣參展團，希望藉著參加這場再生能源展，以延續貿協上半年在印度行銷台灣的動能，促進台印更多合作。

他也強調，無論是因全球布局或因應中美貿易戰，台商正在思考印度是下一個需要深耕布局的新興市場，貿協透過提供客觀的市場報告及相關協助，讓台商了解在印度投資機會與風險，或是需要打通的人脈及相關法律規定，盼能化解台商心中對印度的陌生與不確定感，最後做出符合企業利益的決策。

談到印度市場，包括第4度到印度參展、已找到多家穩定合作夥伴的艾德康科技，或是2017年就進軍印度市場的聯合再生能源都認為，印度這些年積極發展太陽能，已成全球第2大太陽能市場，預估今年安裝量可與美國相當，市場潛力非常大，台灣太陽能業者必須到印度市場深耕。

但面對中國廠商削價競爭，甚至價格可比台商報價低20%以上，聯合再生能源業務管理總處管理師陳真認為，台商除了應分散風險，到免稅優惠的國家設廠外，聯合再生能源的作法是把產品多樣化，透過建構太陽能儲能系統完整方案，提供客戶更多元而完整的選擇，也增加競爭者的門檻。

今年的印度國際太陽能暨綠能應用展已邁入第13屆，展覽強調太陽能、風能、電力節能等新能源科技，搭配多場印度能源相關政策、技術、市場發展、金融、未來挑戰與新興機會主題的研討會，為與會者提供最新資訊，共吸引超過700家業者參展，估計3天展期吸引超過3萬名專業買主參觀，有助台商拓展印度市場。（編輯：王永志）1080918

參加2019年印度國際太陽能暨綠能應用展台商，與印度客戶交談，希望促成台印在再生能源上的合作。中央社記者康世人大諾伊達攝 108年9月18日

貿協副董事長劉世忠（左2）18日應邀出席2019年印度國際太陽能暨綠能應用展開幕典禮，並與各國貴賓上台合影。中央社記者康世人大諾伊達攝 108年9月18日